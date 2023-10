Immigration irrégulière: au moins un mort dans des affrontements entre pêcheurs et candidats à Rufisque

Un violent affrontement, qui a éclaté entre des candidats à l'émigration irrégulière et des pêcheurs, dans la nuit de dimanche à lundi, a fait au moins un mort et des portés disparus.



Selon les informations de Libération, des pêcheurs, à bord de trois pirogues, ont pris en chasse une autre embarcation transportant des migrants qu’ils suspectaient d’avoir volé un de leurs moteurs.



Le journal a précisé qu’ « une bataille rangée a éclaté en pleine mer. Des migrants se seraient jetés dans l’eau pour échapper à la furie des pêcheurs. Certains sont portés disparus alors que le corps sans vie de Matar Sabaly, originaire de Rufisque et candidat au voyage, a échoué sur la plage ».



Plusieurs arrestations ont été enregistrées des deux côtés.