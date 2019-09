Impact négatif des travaux du TER: les commerçants du marché Thiaroye entament une grève de 72 heures

Les commerçants du marché Thiaroye Gare ont entamé une grève de 72 heures. Ils déplorent l’état de la route 103, et l’enclavement du marché causé par le Train Express Régional (TER), mais aussi la hausse des taxes douanières.



« Avec la hausse des taxes douanières, les commerçants ne parviennent pas à s’en sortir. Parlant des inondations, il n’y a plus de voie. En hivernage, les commerçants ne parviennent plus à passer. Le marché de Thiaroye n’est presque pas fonctionnel. Les commerçants restent les bras croisés, parce que les clients ne viennent pas. Vraiment, pendant l’hivernage à Thiaroye, on ne travaille pas », tonne Ngagna Mar leur porte-parole.



Selon lui, M. Mar, à Thiaroye, on ne peut pas parler des problèmes, sans évoquer la question des impactés du TER. Toutefois, ils interpellent le président de la République pour leur apporter des solutions sur la situation.



Même cri de cœur pour les commerçants du marché Sandaga qui s’opposent contre l’augmentation des tarifs douaniers.