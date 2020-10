Inauguration EMAMTI: une école militaire qui vient à son heure !

Implantée dans les anciens bâtiments du Lycée français Jean Mermoz à Bel-Air, l’Ecole militaire d’administration et des métiers techniques de l’Intendance (Emamti) a été inaugurée, jeudi, par Me Sidiki Kaba, ministre des Forces armées. Cette école supérieure de l’intendance porte l’emblème et la signature indélébile du président de la République Macky Sall, Chef Suprême des Armées. Une école militaire de formation qui vient à son heure ! Car jusque-là, nos officiers-intendants faisaient leur formation en France et au Maroc. Comme ce fut, par exemple, le cas des gendarmes à Melun (France).



Seulement ces dernières années, les places sont très limitées pour les officiers étrangers désirant rejoindre la France ou le Maroc pour leur formation aux métiers de l’intendance. Une situation préoccupante à laquelle l’Armée avait tenté d’apporter une réponse d’urgence jusqu’à envoyer même des officiers à l’Ecole nationale d’administration (Ena) de Dakar. Parce qu’il fallait à un moment donné, satisfaire la forte demande en matière d’officiers-intendants compte tenu de l’évolution des effectifs de la défense et de la croissance des unités opérationnelles.



Donc vous conviendrez avec nous que les besoins croissants des Forces armées sénégalaises en intendants militaires ont conduit l’Etat à décider de créer sa propre grande école. Car les intendants militaires constituent une catégorie particulière d’officiers qui s’occupent des besoins de la vie courante du soldat ainsi que de ceux de sa famille. En temps de guerre rappelons-le, l’Intendance militaire suit les forces combattantes ou « Jambaars » pour les approvisionner et les appuyer en matériels et en vivres. Les intendants gèrent aussi les stocks de fournitures et « subsistances » militaires (effets militaires, vivres, munitions, eau, etc.).



Donc dans l’Armée sénégalaise comme dans toutes les Armées du monde, la direction de l’Intendance militaire constitue l’un des piliers du vaste programme de modernisation de l’Armée. Une Armée qui veut désormais se faire respecter de par sa puissance de feu. Ce qui est plus que nécessaire surtout dans une sous-région africaine secouée par des conflits armés, des actes de terrorisme et autres bandes armées transfrontalières.



Une vision du Président Macky Sall mise en œuvre !

Contrairement à la célèbre devise qui veut que l’intendance suive, l’Intendance militaire de l’Armée sénégalaise ne suit pas, « mais plutôt elle devance ! » les troupes sur les différents théâtres d’opérations. Ce, grâce à l’expertise et au pragmatisme de nos officiers intendants à la compétence avérée.

D’ailleurs, Me Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, l’a souligné lors de la cérémonie d’inauguration de l’Emamti qui sera un pôle unique de formation pour les Armées et les autres forces de défense et de sécurité « Car cette école permet de répondre positivement à une forte demande, face à une disponibilité de plus en plus faible de places de stages dans les écoles d’administration des pays partenaires » a-t-il fait savoir avant de préciser que l’école s’inscrit aussi dans l’engagement du Commandement de prendre en charge de manière globale la gestion et la capacitation des personnels militaires et ouvre la voie à la disponibilité de ressources humaines de qualité, avec l’appui de l’expertise nationale.



Il est vrai que la création de cette école de l’Intendance traduit encore l’ambition du président de la République qui ne cesse de déclencher la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Lesquelles continuent d’être équipées et dotées de grandes écoles durant son régime comme elles ne l’avaient jamais été auparavant. Et Me Sidiki Kaba a tenu à le rappeler en déclarant que cette nouvelle école de l’Intendance faisait partie des objectifs assignés par le Chef de l’Etat « Parce que le Chef suprême des Armées ne ménage aucun effort pour faire de la formation un des piliers de la modernisation de notre outil de défense à l’horizon 2025 » se réjouit le ministre des Forces armées « Je félicite et encourage le général de corps aérien Birame Diop, Chef d’état-major général des Armées ( Cemga) pour son engagement à améliorer les conditions matérielles et morales dans les Armées et pour son ambition de hisser notre institution militaire aux standards internationaux les plus élevés » a déclaré Me Sidiki Kaba lors de l’inauguration de l’Ecole militaire d’administration et des métiers techniques de l’Intendance (Emamti).



Justement au cours de cette cérémonie d’inauguration, le Cemga birame Diop a encore étalé ses immenses qualités humaines et sociales Tenez ! Après avoir reçu des cadeaux de bienvenue, le général Birame Diop a tenu à rendre à César ce qui appartient à César c’est-à-dire féliciter à son tour l’ancien directeur de l’Intendance des armées, l’Intendant-général banda Diéne qui avait démarré les travaux de cette école, puis achevé par son successeur l’intendant-colonel Ibrahima Ndiaye. Toujours est-il que cette école militaire de formation aux métiers de l’Intendance vient à son heure !



Le Témoin