Inauguration Stade du Sénégal: 5 chefs d’Etat attendus, les présidents de la FIFA et de la CAF

Le trophée de la CAN à Dakar, c’est suffisant pour prolonger la fête jusqu’à l’inauguration du stade de Diamniadio, prévue mardi à partir de 16h00. Pour marquer le coup de ce nouveau « bijou » au prix de 150 milliards Fcfa, 5 chefs d’Etat sont attendus à l’inauguration, dont Paul Kagamé du Rwanda. Les présidents voisins ne manqueront pas l’évènement, à savoir Adama Barrow de la Gambie et Umaro Sissoco de la Guinée-Bissau.



Le président d’Allemagne, Franc Walter sera présent lors de l’inauguration de même que le président de la Turquie Tayyip Erdogan. Outre ces chefs d’Etat, les présidents de la CAF et de la FIFA, à savoir Motsepe et Gianni Infantino participeront à cette grande fête.



Programme culturel et sportif au menu : Amara Traoré et Locotte à l’œuvre

Au-delà des hôtes de marque un programme culturel et sportif sera au menu de l’évènement qui va accueillir 50.000 spectateurs. Les portes seront ouvertes à partir de 12h00. Les festivités vont démarrer à 16h00 à l’arrivée du chef de l’Eatat Macky sall, accompagné de ses hôtes.



Selon « Stades » du spectacle sera produit par les artistes musiciens et surtout d’un match entre les anciennes gloires du Sénégal, toutes génération confondues, et les anciennes gloires de l’Afrique, à savoir Drogba, Eto’o Fils, Anthony Baffoe, etc. Les anciennes gloires seront coachées par Amara Traoré et Boubacar Sarr Locotte.



Les journalistes sénégalais et étrangers sont attendus. Ils disposeront d’un espace de 800 places. Toutefois, il est à noter que cette journée du mardi prochain est co-organisée par la présidence, le ministère des Sports et le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS).