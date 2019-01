Inauguration ce lundi du pont entre le Sénégal et la Gambie

Le président sénégalais Macky Sall et son homologue de la Gambie, Adama Barrow, ont procédé ce lundi à l'inauguration dui pont historique entre les deux pays. En principe, le pont devrait permettre de désengorger le réseau routier ouest-africain, désenclaver la Casamance et aussi de doper les échanges commerciaux dans la sous-région.



Long de 1.000 mètres, 20 mètres de haut et 12 de large, ce pont, qui a coûté près de 50 milliards Fcfa, va faire de sorte que Dakar ne sera plus qu’à 8 heures de Ziguinchor, où les voyageurs attendaient le bac durant des heures.