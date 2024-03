Inauguration de la Tour de la RTS: le journaliste Abass Sow fait des révélations fracassantes

Invité de l'émission Midikeng, Abass Sow n'a pas raté son directeur, Racine Talla. Selon lui, la chaîne nationale a besoin d'un nouveau directeur pour "décoller et souffler un vent nouveau". S'agissant de la Tour de la RTS qui a été inauguré jeudi, Abass Sow a fait de fracassantes révélations. Le journaliste-chroniqueur déclare que la "Tour de la RTS n'est pas achevée et qu'il n y a aucun studio prêt à être utilisé". M. Sow est revenu sur les problèmes de la RTS et les chantiers essentiels à réaliser. Regardez!

Moustapha Gueye

