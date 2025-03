Inauguration de la chambre froide de 15 000 tonnes de SWAMI AGRI : Un pas de géant vers la souveraineté alimentaire du Sénégal

Ce 15 mars 2025, une cérémonie historique a marqué l’inauguration de la nouvelle chambre froide de SWAMI AGRI, d’une capacité de 15 000 tonnes, en présence du Dr Mabouba Diagne, Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage, de son collègue Dr Serigne Gueye Diop, Ministre du Commerce et des Industries, et de son Secrétaire d’État au Développement des PME et PMI, Monsieur Ibrahima Thiam. Étaient également présents le gouverneur de la région de Saint-Louis, les autorités administratives et locales, les producteurs de Mbane, ainsi que les partenaires techniques et financiers.



Cet événement symbolise une avancée majeure dans la quête de l’autosuffisance alimentaire du Sénégal. Avec cette nouvelle infrastructure, SWAMI AGRI porte désormais sa capacité totale de stockage à 105 000 tonnes, renforçant ainsi sa capacité à réguler le marché et à réduire les pertes post-récolte. Cette chambre froide, la huitième du genre, s’inscrit dans une vision stratégique visant à garantir une disponibilité continue de pommes de terre et d’oignons tout au long de l’année, tout en soutenant les petits producteurs locaux.



Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

- 95 milliards de FCFA investis par SWAMI AGRI dans des infrastructures agricoles modernes, des équipements et des chambres froides.

- 120 000 tonnes de pommes de terre produites en 2025, avec une ambition d’atteindre 150 000 tonnes en 2026.

- 30 000 tonnes d’oignons produits en 2025, en progression vers un objectif de 50 000 tonnes en 2026.

- 3 500 emplois créés, contribuant au développement économique local et national.



Une synergie public-privé au service de l’agriculture sénégalaise

Le Dr Mabouba Diagne a salué les efforts de SWAMI AGRI, soulignant l’importance de cette collaboration pour atteindre la souveraineté alimentaire. « Cette chambre froide est bien plus qu’une infrastructure ; c’est un pilier essentiel pour réduire les pertes post-récolte et garantir la disponibilité des produits agricoles toute l’année. »



Le Ministre du Commerce, Dr Serigne Gueye Diop, a quant à lui rappelé l’importance de la régulation des marchés et du soutien aux producteurs locaux. « Avec une production de 105 000 tonnes de pommes de terre cette année, nous sommes sur la bonne voie pour devenir autosuffisants et même excédentaires. Cette chambre froide est un outil clé pour y parvenir. »



Un avenir prometteur pour l’horticulture sénégalaise

SWAMI AGRI ne s’arrête pas là. La société prévoit d’installer sept nouvelles chambres froides équipées de systèmes solaires dans sept régions du Sénégal, pour un investissement total de 35,7 milliards de FCFA. Cette initiative vise à mailler le territoire national et à soutenir les petits producteurs, tout en réduisant la dépendance aux importations.



Un appel à l’action

Le PCA de SWAMI AGRI, M. Souleymane Ndoye, a lancé un appel à l’ensemble des acteurs du secteur privé et public pour renforcer cette dynamique. « Investir dans l’agriculture, c’est investir dans l’avenir du Sénégal. Ensemble, nous pouvons faire de notre pays un leader régional en matière de production et de transformation agricole. »



Cette inauguration marque un tournant décisif pour l’agriculture sénégalaise. Avec des infrastructures modernes, une production en hausse et une collaboration renforcée entre l’État et le secteur privé, le Sénégal est sur la voie de la souveraineté alimentaire.