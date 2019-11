Inauguration des toilettes par Aminata Touré: la toile s'acharne sur la présidente du CESE, ses proches volent à son secours

La présidente du Conseil économique social et environnemental (CESE), Aminata Touré a inauguré vendredi, un bloc de 10 toilettes pour un montant de 10 millions FCFA, qu’elle-même a offert à son ancien lycée, Valdiodio Ndiaye de Kaolack, au centre du Sénégal. Un acte qui a suscité de moult réactions sur les réseaux sociaux. Si d’aucuns s’indignent de l’inauguration de « simple toilettes », nécessitent pas une telle médiatisation, d’autres estiment que si chaque autorité faisait de même, notre éducation s'en sortirait mieux.

Pape Nouah Sané fait partie de la première catégorie d'internautes à commenter. Sur sa page facebook, il exprime son mépris par la satire. « Félicitations à Mimi Touré, envoyée spéciale dans son propre pays: elle a inauguré des toilettes. Bonne nuit », ironise t-il.Papalioune Dieng a, à son tour rabrouer la présidente du CESE. Pour lui, « Couper symboliquement un ruban pour "inaugurer" les toilettes d’une école ? Sérieusement ces gens-là sont de véritables phénomènes. #LeSénégalSousMacky quel pays !Mais, le chargé de communication de la présidente du CESE ne va laisser les internautes se moquer de "la bonne action" de son employeur. Sur sa page Facebook, Cheikh Bassirou Dieng a fait savoir « que ceux qui peuvent fassent la même chose pour leur lycée et notre éducation s'en sortirait mieux Buur Le Roi Bassirou Dieng ». Quoi de normal qu’un chef de division presse veille sur l’image de son organisation !A l'humoriste Mame Balla Mbow de trancher sur le débat, avec une dose d'humeur qui a mis ses abonnés aux aguets, 1014 J'aime, 246 commentaires et 36 partages en moins de 24 heures. « Mamae Balla Mbow Mimi Touré inaugure des toilettes au Lycée de Valdiodio. Certains sont pour et d'autres juge l'avènement indécent.

Moi Président du mouvement "Boune Gui niou Bokou", je vous rappelle à quel point les latrines sont importantes, c’est la base même de la santé, je dis un mimi oups un mini bravo 👏🏾 . Par cet acte, je me réfère aux chants des supporters de l’ASC Boune qui hurlaient « Boune Day (jour en anglais ), Boune kouko amoul do Day).

C’est dans ce sillage que Théophile Gauthier affirmait que << Si on supprimait les fleurs, le monde n’en souffrirait pas matériellement, cependant qui voudrait qu’il n’eusse plus de fleur ? L’endroit le plus utile d’une maison, ce sont les latrines >>. Salaw Dousse Amna Ndiarigne D😅

A défaut d’inaugurer le TER dont les travaux avaient débuté au néolithique , on se contente des « Kong Kong, Ounh Ounh amna koufi néee ». Chers élèves du Lycée Valdiodio on attend le premier « Poutakh »🙌🏻