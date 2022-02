Inauguration du stade du Sénégal : le Cnoss ne reconnait pas le document faisant état du programme

Le Comité National Olympique Sportif Sénégalais (CNOSS) informe que le document faisant état d’un programme de mobilisation concernant l’inauguration du Stade du Sénégal n’émane pas de lui, dans un communiqué.« Il circule dans les réseaux sociaux des informations venant d’un document faisant état d’un programme de mobilisation concernant le Stade du Sénégal dont l’initiateur serait le Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss) », renseigne le Cnoss.Le Cnoss a tenu à informer « qu’un tel document et les informations y contenues n’émanent nullement du Comité (Cnoss) et par conséquent ne l’engagent absolument pas ».Il informe « l’opinion que le ministère des Sports, seul compétent en la matière, fera connaître en temps utile, le programme et les modalités ».