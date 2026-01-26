Incendie à Nyangen-Wolof : du bétail et des récoltes décimés par les flammes

Le village de Nyangen-Wolof dans le département de Kafrine, (Centre) a ete le théatre d'un incendie dans l'après-midi d'hier dimanche. ​Un feu d'une rare violence s'est déclaré au cœur du village, attisées par des conditions météorologiques, les flammes ont rapidement gagné du terrain, causant d’importantes pertes matérielles et animales.



L'incendie a été maîtrisé grâce à l'intervention rapide des sapeurs-pompiers, arrivés sur les lieux peu après le signalement. Aucune perte humaine n'a été déploré. Le bilan provisoire fait état d’importantes réserves de vivres totalement calcinées, de nombreux animaux emportés par les flammes, d'importants dégâts matériels touchant les habitations et les structures de stockage.



​ Pour le moment, l'on ignore l'origine du sinistre, livre iradio.