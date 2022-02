Incendie archives de la mairie de Gueth Ardo: un jeune homme arrêté pour avoir encouragé l'acte sur son statut WhatApp

Une enquête ouverte suite à l'incendie qui s’est déclaré dans les archives de la mairie de Gueth Ardo située dans l'arrondissement de Coki, dans la région de Louga, a été bouclée de la gendarmerie de Coki. À l’issue des investigations menées, un jeune de la ville a été interpellé pour « apologie au crime d'incendie ». Déféré hier mardi au parquet, le mis en cause a finalement bénéficié d'une liberté provisoire.



L’incendie est survenu dans la nuit du mardi au mercredi, relate « L’Observateur ». Par la suite, une enquête a été ouverte par les gendarmes dans le but de mettre la main sur le(s) auteur(s) de cet incendie qui a ravagé l'armoire contenant les archives et quelques climatiseurs.



À en croire le journal, les premiers indices qui ont été recueillis, ont conduit sur la piste politique. Ces renseignements en main, les enquêteurs ont commencé jeudi dernier les premières auditions qui ont concerné une trentaine de personnes, dont le maire de Gueth Ardo, la technicienne de surface, le gardien de la mairie, le candidat malheureux, quelques de ses proches.



Finalement un jeune connu sous le nom d’A. Ba, mouillé par un post via un statut WhatsApp « ceux qui ont commis cet acte ont bien fait. La suite sera pire », sera arrêté pour « apologie au crime d'incendie ». Placé en garde à vue durant tout le week-end, le mis en cause a été déféré hier mardi, au parquet de Louga.



À l'issue de son face-à-face avec le maître des poursuites, il a bénéficié d'une liberté provisoire.