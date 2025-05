Incendie au Port autonome de Dakar : un bateau prend feu au môle 10

Un violent incendie s'est déclaré hier mardi, au Port autonome de Dakar, plus précisément au môle 10, vers 16 heures. Les flammes ont ravagé un bateau sur le quai de pêche.



Selon des sources de PressAfrik, le bateau en question appartiendrait au président du Groupement des Armateurs et Industriels de la Pêche (GAIPES), Libasse Diop.



Les causes de l'incendie n'ont pas encore été déterminées, selon des sources proches du dossier. Les services de secours sont intervenus pour maîtriser le feu et éviter une propagation à d'autres navires.