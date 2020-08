Incendie au marché central de Kaolack : Les branchements clandestins en cause

On en sait un peu plus sur le violent incendie qui s’est déclaré samedi soir au niveau du marché central de Kaolack. Selon une source proche des Pompiers, le feu serait parti d’un court-circuit et, une fois de plus, ce sont les branchements clandestins qui sont en cause. A noter que les soldats du feu ont mis quatre heures de temps avant de maîtriser l’incendie qui a fait plusieurs dégâts matériels.