Incendie au marché central de Koungheul : une cantine réduite en cendre, des pertes estimées à 13 millions de FCFA

Un incendie s’est déclaré dans la nuit du samedi au dimanche, vers 3 heures du matin, au marché central de Koungheul (centre-sud). Les flammes, bien que rapidement maîtrisées, ont entièrement détruit une cantine appartenant à F. Cissé, une commerçante de tissus bien implantée dans la localité.



Selon E-média, les dégâts matériels sont considérables : la propriétaire évalue ses pertes à plus de 13 millions de francs CFA. « J’ai tout perdu, au moins 13 millions. Mais je m’en remets à Dieu », a-t-elle déclaré, visiblement bouleversée.



Face à ce drame, la solidarité s’est rapidement organisée. Marchands, vendeurs et habitants se sont mobilisés pour soutenir cette mère de famille, décrite comme une femme aimable et généreuse.



Les appels se multiplient pour que les autorités locales et les bonnes volontés viennent en aide à Mme Cissé. En parallèle, une enquête a été ouverte afin d’établir les causes exactes de cet incendie.