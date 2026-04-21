Incendie au marché de Diaobé : des dizaines de commerces réduits en cendres

Un violent incendie s’est déclaré dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 avril 2026 au marché central de Diaobé, plongeant les commerçants dans la consternation. Les flammes, d’une rare intensité, ont ravagé des dizaines d’étalages, causant d’importants dégâts matériels.



Selon les premiers constats, les pertes concernent une grande variété de marchandises, notamment des denrées alimentaires, du matériel électroménager et divers produits de commerce. Pour de nombreux vendeurs, il s’agit de l’investissement de toute une vie parti en fumée en l’espace de quelques heures.



Alertés en urgence, les éléments de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers sont intervenus pour maîtriser le sinistre. Leur intervention s’est toutefois déroulée dans des conditions particulièrement difficiles, en raison notamment de l’ampleur des flammes et de l’organisation du marché. Malgré la violence de l’incendie, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée à ce stade.



Sur les lieux, l’émotion était vive ce mardi matin. Plusieurs commerçants, encore sous le choc, ont témoigné de la rapidité avec laquelle le feu s’est propagé, ne leur laissant que très peu de temps pour sauver leurs biens.



Quant à l’origine du sinistre, les premières hypothèses évoquent une défaillance électrique. Une piste qui reste toutefois à confirmer par les autorités compétentes, qui devraient ouvrir une enquête afin de situer les responsabilités et prévenir de futurs drames.



En attendant, les commerçants sinistrés appellent à un élan de solidarité pour les aider à se relever de cette catastrophe qui frappe durement l’économie locale.