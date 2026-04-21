Affaire Mamadou Sow: le Cored dénonce des manquements "graves" et appelle les médias à "plus de rigueur professionnelle"

Le Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les médias (CORED) a publié, ce mardi 21 avril 2026, un communiqué suite à la diffusion par plusieurs médias d’un reportage consacré à un hélicoptère artisanal conçu à Tambacounda. A l'analyse, l'organe d'autorégulation dit percevoir dans la situation "des problèmes d'éthique et de déontologie" qui "constituent une entorse grave aux principes de vérification et de recoupement de l'information" journalistique.



Une "invention" aux images trompeuses



Au début du mois d’avril 2026, Mamadou Sow, maçon autodidacte résidant à Tambacounda, a été présenté par plusieurs supports médiatiques comme l’inventeur d’un hélicoptère capable de voler. Cependant, les vérifications ultérieures ont établi que l’appareil artisanal n’avait jamais décollé. Les images diffusées dans des médias, montrant un prototype en plein vol, n’étaient pas celles de la création de M. Sow, mais celles d’un hélicoptère ultraléger monoplace de fabrication hongroise.



Manque de rigueur et omission de contexte



Le CORED souligne que l’absence de la mention "image d’illustration" lors de la diffusion de ces séquences a induit le public en erreur. Pour l’instance, cette omission témoigne d'un manque de rigueur de la part des rédactions et constitue une "entorse grave" aux principes de recoupement des faits.



Le CORED, dans sa note, invite donc les acteurs de médias "à travailler toujours dans la rigueur professionnelle afin d'éviter de tels impairs qui entachent la crédibilité des journalistes et techniciens et fragilisent la confiance du public envers les médias".