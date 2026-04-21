Trafic de drogue : un individu interpellé en possession de 87 boules de kush

La Brigade du Port de Pêche a procédé dans la nuit du 19 avril 2026, à l'interpellation d'un individu pour détention et trafic de drogue communément appelée kush.

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‎Selon la gendarmerie nationale, l'opération a eu lieu aux environs de 22 heures 30, lors d'une patrouille effectuée au niveau du quai 101. Sur place, les gendarmes ont surpris le mis en cause en possession de quatre-vingt-sept (87) boules du produit prohibé ainsi que du matériel de conditionnement.

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‎Au cours de son audition, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés avant d'être placé en garde à vue. L'enquête suit son cours.