Liberté d’opinion : Amnesty exhorte l’État du Sénégal à supprimer les peines de prison pour les délits de presse

Le paysage médiatique sénégalais reste marqué par des « tensions persistantes entre le gouvernement et la presse », d'après les conclusions du rapport Amnesty International 2025/26. Bien qu'une Loi sur l'accès à l'information a été adoptée pour favoriser un « débat public constructif », plusieurs médias ont vu leur diffusion suspendue par les autorités.



L'organisation cite notamment les cas des chaînes coupées en novembre pour avoir donné la parole à un fugitif, illustrant une application rigide du Code de la presse.



Le rapport dénonce également la persistance des peines de prison pour des délits d'opinion. Amnesty cite les condamnations de chroniqueurs comme Abdou Nguer, reconnu coupable d’« offense au chef de l’État », ou de Badara Gadiaga pour « discours contraires aux bonnes mœurs ».



Face à ce constat, l'organisation exhorte l'État sénégalais à « supprimer les peines de prison pour les délits de presse » et à privilégier les « sanctions pécuniaires », afin de s’aligner sur les standards de la Cour Africaine des Droits de l’Homme.

