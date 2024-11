Incendie dans une usine de recyclage à Keur Madaro : des dégâts matériels importants enregistrés

Un incendie s’est déclaré hier samedi entre 13h et 14h dans une société industrielle spécialisée dans la collecte et le recyclage du plastique, située à Keur Madaro, dans la commune de Notto Diobass (à l'ouest dans la région de Thiès). Bien que des dégâts matériels aient été signalés, aucune perte en vie humaine, ni aucun blessé, n’a été enregistré.



Sud Quotidien qui donne l'information, rapporte que les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour maîtriser l’incendie, avec le soutien des habitants des villages voisins qui ont aidé dans les opérations pour éteindre les flammes.



Les causes de l’incendie demeurent inconnues pour le moment.