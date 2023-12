Incendie de Kaloum (Guinée) : les autorités décrit la qualité de certains produits offerts dans le cadre de la chaîne de solidarité

Le dernier bilan des victimes de l’incendie du dépôt pétrolier de Kaloum fait désormais état de 24 morts et 454 blessés. Des mesures ont été également prises avant la réhabilitation du site.



Pour l'instant, l'incendie reste complètement maîtrisé. Maintenant le défi reste l’opération de refroidissement des installations pétrolières ravagées par l’incendie et puis autres préoccupations le retard noté dans l’investigation une semaine après le drame afin de livrer les causes de l’incendie.

A noter aussi que le gouvernement décrit la qualité de certains produits offerts dans le cadre de la chaîne de solidarité nationale en faveur des sinistrés. Selon les autorités, certains produits seraient impropres à la consommation.



A ce titre le gouvernement a invité les généreux à s’assurer de la qualité des vivres offerts et ainsi de s’abstenir à offrir des produits périmés.

Au niveau de la qualité de l’air, les relevés de kaloum annoncent une amélioration des indicateurs mais le port de masque reste recommandé dans la zone au totale 1174 personnes ont été directement impactés par l’incendie