Incendie mortel à la résidence «Palmeraie»: le gérant placé en garde à vue

Le week-end écoulé aura été macabre dans la station touristique de Saly. Le dimanche, alertés peu avant 7 heures, les sapeurs – pompiers se sont rendus à la Résidence « La Palmeraie » à Saly nord où un couple et leur enfant d’un an ont perdu la vie dans l’incendie de la villa qu’il avait louée pour le weekend.



Les époux et leur enfant seraient morts des suites d’un court-circuit. Alain Tavarez professeur de français au collège Didier Marie de Saint-Louis, sa femme Clarisse Sarr Tavarez, enseignante à l’institution Saint Joseph de Cluny à Saint-Louis, et leur bébé d’un an, auraient été surpris par les flammes dans leur sommeil du fait d’un court-circuit, selon les témoignages recueillis sur place.



Profitant des grandes vacances, le couple s’était rendu à Dakar pour rendre visite à certains de leurs proches, avec leur fils cadet, E. Tavares avant de faire cap sur la station balnéaire où la faucheuse les attendait sur place. Les corps des victimes ont été déposés à la morgue de l’Établissement public de niveau 1 (EPS) de Grand-Mbour. Les blessés ont également été acheminés à ladite structure hospitalière.



Le gérant placé en garde à vue

Dans la journée d’hier (lundi), l’on a appris de sources concordantes que le gérant de la Résidence a été placé en garde à vue au Commissariat Urbain de Saly pour homicide involontaire, mise en danger de la vie d’autrui notamment. Mais il a été révélé que le gestionnaire s’adonnait frauduleusement à la mise en location de villas de la Résidence car il n’en informait pas les propriétaires. Depuis de la disparition de cette famille, l’émotion qui a régné dans leur ville d’origine Saint-Louis a été ressentie aussi sur la Petite Côte où le sujet était sur toutes les lèvres.



Dans un élan de solidarité, le ministre du Tourisme et des Transports aériens s’est rendu hier sur les lieux du drame, en compagnie du préfet de Mbour, Mamadou Lamine Sané. Sur place, Alioune Sarr a délivré le message de condoléances du chef de l’Etat tout en rappelant l’impérieux devoir de veiller davantage au respect des normes sécuritaires dans les structures hôtelières et para hôtelières qui sont des établissements recevant du public (Erp).



Le message d’interpellation du Ministre du Tourisme.

« Je voudrais au nom de Son Excellence M. le Président de la République Macky Sall présenter mes condoléances à la famille des disparus suite à cet incendie, ce drame qui a eu lieu ici à Saly, et prier qu’Allah les accueille dans son Paradis éternel. Ceci devrait nous rappeler nos devoirs de vigilance sur les questions de sécurité mais également sur les normes. Ça doit nous interpeller chacun en ce qui le concerne pour qu’en permanence nous puissions assurer la sécurité des personnes et des biens » a déclaré le ministre.



Il faut noter que Monsieur Tavares était un brillant écrivain, professeur d’histoire-géographie et de français au collège privé Didier Marie. Il est l’auteur de l’ouvrage « Le poids du vice » présenté en décembre 2018 dans la ville tricentenaire, rapporte le correspondant du journal Le Témoin à Mbour.