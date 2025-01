Incendies à Los Angeles: des vents chauds et violents continuent d'attiser les flammes

Enquête en cours



Les républicains veulent conditionner les aides pour la reconstruction à des réformes politiques



Pour les républicains du Congrès, les dégâts causés par les incendies sont liés à des erreurs politiques. Des « mauvais comportements » dont les responsables seraient les autorités californiennes ! Dans le collimateur des républicains, la politique fiscale de l'État démocrate qualifiée de « défaillante » tout comme sa gestion des ressources en eau et l'entretien des forêts. Un discours décomplexé largement attisé par les récents propos du président élu Donald Trump



Les services de météo américains (NWS) ont mis en garde contre des rafales pouvant atteindre les 110 km/h entre 3h du matin (11h TU) et 15h (23h TU) mercredi. Des parties du comté de Los Angeles et de celui - voisin de Ventura ont été placées en statut de « situation particulièrement dangereuse ».Le taux d'humidité, très faible, et la végétation, très sèche, peuvent conduire à une « expansion ultrarapide du feu » dans certaines zones, mettent en garde les météorologues, qui ont aussi placé une grande partie du sud de la Californie en alerte rouge.Les dégâts sont immenses : plus de 12 000 habitations, bâtiments et véhicules ont été détruits ou endommagés, et des quartiers entiers rasés. Quelque 88 000 personnes sont toujours déplacées et au moins 25 décédées, selon un nouveau bilan.Les deux principaux incendies ont parcouru 9 700 hectares dans le quartier huppé de Pacific Palisades, et plus de 5 700 dans la ville d'Altadena, juste au nord de Los Angeles. Une enquête visant à déterminer les causes des incendies a été lancée mardi par les autorités fédérales, qui ont toutefois averti que cela prendrait du temps.« Nous savons que vous voulez des réponses, (vous) le méritez. L'ATF vous donnera (des) réponses une fois l'enquête terminée et approfondie », a déclaré Jose Medina, représentant cette agence en charge notamment des explosifs et des armes.Depuis des jours, des équipes accompagnées de chiens recherchent des victimes dans les ruines. Lundi, 1 800 habitations ont été inspectées, selon le shérif du comté de Los Angeles, Robert Luna. « La bonne nouvelle, c'est que n'avons trouvé aucun corps », a-t-il indiqué.