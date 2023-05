Inceste : une mineure de 14 ans accuse son père de viols répétés

Il a commencé à me frapper, puis il est monté sur moi

Une fille de 14 ans accuse G.D. Camara, son père âgé de 62 ans d’abus sexuels répétés. L’affaire a atterri hier mercredi, devant le procureur de la République du tribunal de Dakar. Le mis en cause a été arrêté suite à une dénonciation de sa fille, T. Camara. Cette dernière avait fugué de la maison familiale le 25 avril 2023.Une disparition qui a été signalée à la police par son paternel. Après investigation, les enquêteurs ont découvert qu’elle avait contacté un certain J.F. Coly, son petit ami. Retrouvé à la Sicap Rue 10 où il réside, le jeune homme a déclaré que T. Camara lui a dit qu'elle a été violée par son père biologique raison pour laquelle elle avait fui.Interrogée, la fille a avoué avoir fugué de sa maison familiale, parce que son père a l'habitude de coucher avec elle. À en croire ses dires, la dernière scène de viol remonte au 25 avril 2023. « Mon père a commencé à abuser de moi, il y a environ neuf mois. Et c'est la troisième fois que je suis victime d'abus sexuels de sa part. Ce jour là, alors que je revenais de l'école aux environs de 18H, mon père m'a interpelée en me reprochant d'être rentrée tard. Je lui ai alors expliqué qu'il y avait une prestation de gymnastique à l'école. Sans m'écouter, mon père a alors commencé à me frapper dans ma chambre pendant que j'étais assise sur mon lit. Puis, il est monté sur moi. Je lui ai supplié de me laisser tranquille, en essayant de me débattre, mais il m'a forcée à coucher avec lui. Pareille pour les deux dernières fois. Il me menaçait pour ne pas que je crie et de ne jamais rien raconter à personne», a-t-elle raconté.Toutefois, T. Camara a soutenu qu’elle ne ne compte pas poursuivre son père en justice, elle veut juste qu'il cesse d'abuser d'elle, relate L’Observateur. De son côté, le mis en cause a nié les accusations. « Je n'ai jamais entretenu de rapports sexuels avec elle. D'ailleurs, je ne peux utiliser mes bras, puisque je suis infirme de mon bras gauche depuis ma naissance. J'ai une fracture à mon bras droit, même pour porter mes habits, j'ai besoin d'aide. Donc, comment pourrais-je brutaliser ma fille et la violer», s’est-il défendu.Toutefois, G. D. Camara n'a pas fait l'objet de garde à vue durant l'enquête préliminaire. C'est hier mercredi, qu'il a été conduit devant le procureur de la République pour viol sur mineure et pédophilie. Il a bénéficié d'un retour de parquet.