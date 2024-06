Incidents camp pénal Liberté 6 : la ligue sénégalaise des droits de l'homme exige une enquête administrative

Les incidents survenus ce mercredi dans la chambre 08 du camp pénal de Liberté 6 ont défrayé la chronique le temps d'une journée. Ces malheureux évènements n'ont laissé personne indifférent. Sur ce, la réaction du président de la ligue sénégalaise des droits humains ne s'est pas fait attendre. Alassane Seck est monté sur le créneau pour déplorer les incidents survenus ce mercredi au camp pénal de Liberté 6. Ainsi, il exige l'ouverture d'une enquête administrative pour situer la responsabilité des uns et des autres dans cette affaire. "C'est à regretter. Il faut de meilleures conditions de vie dans les prisons, autrement dit dans les lieux de privation de liberté. Il faut mettre beaucoup d'humanisme, de respect et de considération", a dit monsieur Seck.



Avant de continuer, " dans tous les cas, quand il y a ces genres d'incidents, il faut faire des enquêtes administratives pour pouvoir situer les responsabilités. Car ça peut provenir des deux côtés. Il revient au directeur général d'ouvrir une enquête administrative pour qu'on puisse apprécier et trouver des solutions pour l'avenir".



Dans un communiqué parvenu dans nombre de rédactions, l'administration pénitentiaire après avoir fait part d'une enquête s'est également félicitée de la non perte en vie humaine dans cette affaire.