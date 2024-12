Incidents lors du match Jaraaf-USM Alger au stade Abdoulaye Wade : les dégâts estimés à 5 millions FCFA

Les incidents regrettables survenus lors du match opposant le Jaaraf et l’USM Alger ont causé d’importants dégâts au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Le Directeur Général de la Sogip, Dame Mbodj, a révélé que ces dommages sont estimés à cinq millions de FCFA.



« Nous déplorons ce qui s’est passé au stade Abdoulaye Wade et nous avons fait constater les dégâts avec un huissier avant de rédiger notre rapport. Les supporters de l’USM Alger ont allumé des fumigènes, fumé des cigarettes et cassé des écrans de télévision. Ce qui est inacceptable (…) Le préjudice est de près de cinq millions FCFA et nous allons envoyer la facture à la Fédération Sénégalaise de Football à qui nous avons loué le stade », a déclaré Dame Mbodj.



Selon toujours, Dame Mbodji, les supporters algériens ont enfreint les consignes de sécurité, notamment en se tenant debout sur les sièges et en utilisant des fumigènes, mettant en péril l’intégrité des infrastructures.



« Désormais, il faut une assurance avant la location du stade Abdoulaye Wade. C’est ce que nous faisons avec toutes nos autres infrastructures, que ce soit le Dakar Arena, le centre des expositions, etc. La FSF avait pris l’engagement de souscrire à une police d’assurance, mais nous constatons que cela n’a pas été respecté », a fustigé le Dg de la Sogip.