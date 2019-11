Incroyable à Las Vegas : Une femme vole un préservatif usé, tombe enceinte et gagne 2millions USD

Une femme de ménage âgée de 40 ans, originaire de Las Vegas, a remporté le combat contre une millionnaire âgée de 28 ans avec laquelle elle n'a jamais dormi.



Jane avait 36 ​​ans lorsqu'elle a volé un préservatif usé dans une poubelle d'hôtel d'un millénaire technologique, alors âgée de 24 ans.



Elle a inséré le sperme dans son vagin et est tombée enceinte d'un bébé de 4 ans.



Au cours de l'audience relative à la pension alimentaire pour enfants, Jane a avoué qu'elle n'avait jamais couché avec le jeune millionnaire et qu'elle s'était imprégnée de son sperme pendant qu'elle nettoyait sa chambre.



"Il a laissé son relevé de banque sur la table de nuit de sa chambre d'hôtel et je l'ai vu pendant le nettoyage. À l'époque, je voulais tellement un bébé et j'ai pensé qu'il serait préférable que j'aie un bébé avec un homme riche"



Le test de paternité a été effectué et le jeune millionnaire est le père. Le tribunal l’a condamné à verser 2 millions de dollars à la mère de l’enfant pour les trois années de la vie de son fils qui lui ont échappé.



Ses avocats ont déclaré que leur client envisageait d'engager d'autres actions en justice contre la mère pour avoir volé ses fluides corporels et violé sa vie privée.



Pendant ce temps, Jane a quitté le travail de nettoyage d’hôtel et s’est lancée dans l’entreprenariat avec sa nouvelle fortune. Elle a toujours la garde de son enfant, à qui elle a donné le nom de son père.