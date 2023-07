Inde: des morts et des dizaines de blessés dans des violences électorales

Au moins sept personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées samedi en Inde dans des affrontements liés à des scrutins locaux au Bengale-occidental, théâtre de violences politiques récurrentes pendant les campagnes électorales. Le parti Bharatiya Janata (BJP) au pouvoir en Inde a multiplié ses efforts au cours des dernières années pour s'implanter au Bengale-occidental -dirigé par un parti communiste pendant une grande partie de son histoire - afin d'y étendre sa portée. Les électeurs votent samedi dans un contexte de vive tension électorale pour désigner des responsables municipaux parmi plus de 200 000 candidats à travers tout le Bengale-occidental, un Etat qui compte plus 104 millions d'habitants.



« Sept personnes ont été tuées et des dizaines blessées dans des violences liées aux élections dans différents villages de l'Etat », a déclaré à l'AFP Jawed Shamim, un haut responsable de la police du Bengale-occidental dans le nord-est de l'Inde. Des images diffusées par des médias locaux montrent des employés de partis rivaux errant dans les rues avec des matraques, ainsi que des urnes arrachées et incendiées à l'extérieur des bureaux de vote. Une forte présence sécuritaire a été déployée devant d'autres bureaux. Plus de 200 bombes artisanales - fréquemment utilisées pendant les élections au Bengale-occidental et vendues à bas prix au marché noir pour mutiler ou intimider des électeurs - ont également été saisies pendant les élections, a indiqué la police.