Inde: une maladie "mystérieuse" fait exploser les urgences

Au moins une personne est décédée et 227 autres ont été hospitalisées à la suite d'une maladie non identifiée dans l'État d'Andhra Pradesh, au sud de l'Inde.



Les patients présentent un large éventail de symptômes allant de la nausée à la perte de conscience, selon les médecins.



Les autorités enquêtent sur la cause de la maladie, qui a balayé la ville d'Eluru le week-end dernier.



Cette épidémie survient alors que l'Inde continue de lutter contre la pandémie de covid 19 et affiche le deuxième plus grand nombre de cas de coronavirus au monde.