Indemnisation des victimes des manifestations : Hannibal Djim prône l’équilibre et la dignité

Dans une note ouverte adressée à ses camarades de lutte, Hannibal Djim, ancien détenu politique, revient sur la question de l’indemnisation des victimes des manifestations survenues entre 2021 et 2024. Se présentant comme un défenseur des principes de justice et de dignité, il appelle à « une réflexion collective sur cette problématique tout en prônant une approche équilibrée. »





Pour Hannibal Djim, « être un ex-détenu politique représente avant tout un engagement et un sacrifice pour une cause collective. » Il insiste sur le fait que ce statut ne doit pas être perçu comme un prétexte pour une recherche continue de reconnaissance ou de privilèges. « Nous avons payé un prix élevé pour notre lutte, et, oui, nous avons gagné. Ce que nous avons accompli est historique, et nous devons en être fiers », affirme-t-il dans la missive publiée sur le réseau social X.



Il souligne qu’il n’a jamais souhaité faire partie d’un collectif formel d’ex-détenus politiques, rappelant que son engagement était motivé par des convictions profondes et non par des attentes de compensations matérielles.





Hannibal Djim rappelle également que des figures politiques de premier plan, telles que le Président Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko et le président de l’Assemblée nationale El Malick Ndiaye, sont eux aussi des ex-détenus politiques. Cette réalité, selon lui, indique « la portée collective de cette lutte pour la justice et la liberté. »



S’exprimant sur la question de l’indemnisation, Hannibal Djim soutient que les ex-détenus politiques méritent une réparation pour les injustices subies. Toutefois, il appelle à la prudence et à la mesure : « L'indemnisation ne doit pas devenir une fin en soi. Il ne s'agit pas de faire de ce combat une transaction financière, ni de réduire notre lutte à une simple demande de compensation matérielle. »



L’ancien détenu politique rappelle que 86 personnes ont perdu la vie lors des événements. Il insiste sur l’importance d’honorer leur mémoire de manière digne et respectueuse, sans instrumentaliser leur sacrifice pour des intérêts personnels ou politiques.

« Le combat pour la justice ne doit pas être récupéré à des fins personnelles ou politiques. Ce n’est pas en créant des controverses ou en manipulant l’opinion publique que nous obtiendrons ce que nous méritons », avertit-il.



Hannibal Djim invite ses camarades à aborder cette question avec maturité et responsabilité, en gardant à l’esprit les valeurs fondamentales de leur lutte. « La reconnaissance de notre sacrifice et de notre lutte doit aller bien au-delà de simples compensations financières », conclut-il.





Ce dernier, exhorte ainsi les acteurs concernés à poursuivre leurs démarches dans un esprit de dignité et d’unité, tout en veillant à préserver l’intégrité de leur combat historique.