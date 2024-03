Indemnité de 150.000 à 850.000 FCFA à la RTS : le DG Racine Talla dément Guy Marius Sagna et apporte des précisions

Guy Marius Sagna a annoncé dans un post, vendredi, que que le directeur général de la RTS a fait passer l’indemnité de responsabilité des directeurs de la RTS de 150.000 à 850.000 FCFA. Une information que dément Racine Talla. Ce dernier parle de la signature d’un nouvel accord d’entreprise après trois années de négociation. Selon lui, avec le décret de financement de l’audiovisuel public, la RTS peut supporter les charges. M. Talla précise que cet accord prend en charge tous les travailleurs sans exception.« D’abord, ce n’est pas la première fois que Guy Marius Sagna donne de fausses informations sur la RTS. Il aurait dû tout simplement saisir la direction générale pour avoir sa version », a-t-il déclaré sur RFM.Racine Talla de poursuivre : « L’information à la RTS, c’est qu’aujourd’hui, la direction générale a signé un nouvel accord d’entreprise qui est en négociation depuis trois ans. Et depuis trois ans, la direction générale avait une position claire ».« Jamais le directeur général ne signera l’accord d’entreprise en négociation tant qu’il n’y aura pas l’accord du Conseil d’administration (condition aujourd’hui remplie), tant que le chef de l’État n’aura pas signé le décret de financement de l’audiovisuel public pour l’augmentation de ses ressources et c’est fait depuis le 27 mars, (…) Quatre conditions étant remplies, donc aujourd’hui nous sommes fondés à signer légalement ce nouvel accord d’entreprise sans entraver les ressources de la RTS, sans créer un déséquilibre dans le fonctionnement de la RTS grâce à ce décret de financement de l’audiovisuel », a expliqué le patron de la RTS.Racine Talla de préciser qu’il y a plusieurs types d’indemnités nées de cet nouvel accord d’entreprise à savoir « les indemnités de transport qui vont connaître une revalorisation tout comme les indemnités de logements, il y a l’habillement, primes de risque et même indemnité pour les présentateurs et les présentatrices et une indemnité de responsabilité. »