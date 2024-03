Guy Marius Sagna révèle une "augmentation de salaires de certains agents de la RTS allant de 150.000 FCFA à 850.000 FCFA"

Au même moment Guy Marius Sagana ajoute que "le directeur de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité recrute 344 nouveaux CDI et ASP."

Cherchent-ils tous à la RTS, à l'agence de la sécurité de proximité et ailleurs à rendre difficile le paiement des salaires dans les prochains mois? Cherchent-ils à profiter des dernières heures pour recruter leurs familles, leurs clientèles politiques ? S'interroge le parlementaire.

Pour lui c'est du "sabotage". "Le peuple sénégalais à travers ces pratiques est victime d'une politique de la terre brûlée inacceptable dont l'objectif est de rendre la situation des citoyens encore plus compliquée et complexe et donc plus difficile à résoudre."

Guy Marius Sagna informe par la même occasion que "le directeur général de la RTS veut signer aujourd'hui à 10 heures un accord d'entreprise avec un syndicat. Comment peut-on signer un accord d'entreprise à la RTS avec le seul Synpap en écartant l'intersyndicale Synpics-CNTS? "

En attendant le nouveau gouvernement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le député lance un appel à tous les travailleurs des différents ministères, directions.

Guy Marius Sagna révèle des pratiques nébuleuses à la Radio Télévision Sénégalaise (RTS). Selon le député activiste : "ces dernières heures, le directeur général de la RTS a augmenté des salaires".Il s'agit précisément de: "l'indemnité de responsabilité des directeurs de la RTS de 150.000 FCFA à 850.000 FCFA et pour les chefs de département de 100.000 FCFA à 250.000 FCFA. Avant cela il a suspendu pendant plus de huit (08) mois des salaires de travailleurs de la RTS au motif qu'ils seraient membres de PASTEF. "