Indemnité spéciale de 2 à 5 millions de FCFA annoncée: les militaires invalides à la retraite peine à rentrer dans leurs fonds

L’affaire avait fait grand bruit. Beaucoup de gens s’étaient même félicités de la mesure prise par le président Macky Sall d’allouer une indemnité spéciale de 2 à 5 millions FCFA aux militaires invalides à la retraite pour améliorer leurs conditions de vie.



Mais, depuis cette annonce, beaucoup peine à entrer dans leurs fonds. Le journal Les Echos rapporte que certains d’entre ces militaires invalides avaient même voulu se faire entendre des autorités, parce qu’ils n’en peuvent plus des lenteurs autours des décaissements. Avec femmes et ou/ enfants, ces plaignants se sont déplacés jusque dans les locaux croyant que s’ils viennent, ils vont percevoir lesdits millions. Mais on leur demande d’autres papiers, ou que l’argent sera viré.