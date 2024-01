Indemnités, statut, véhicules de fonction, (…): les maires obtiennent des avancées majeures

L'Association des maires du Sénégal (AMS), sous la direction de son président Oumar Ba, a annoncé des progrès significatifs dans ses revendications liées au statut des élus, aux indemnités et aux avantages en nature, après une réunion fructueuse avec le Président Macky Sall.



Lors d'une conférence de presse tenue après leur rencontre avec le chef de l'État, Oumar Ba a déclaré que l'AMS avait activement négocié avec le gouvernement pour améliorer le statut et la reconnaissance des maires. « Le statut du maire est désormais reconnu et valorisé », a-t-il affirmé.



Parmi les principaux points obtenus, les indemnités des maires seront rehaussées en fonction du niveau et de l'ordre de la commune. Oumar Ba a déploré la disparité où certains agents municipaux, comme les secrétaires municipaux, percevaient des rémunérations supérieures à celles des maires, une situation qui sera corrigée.



En plus de l'augmentation des indemnités, les adjoints au maire bénéficieront également de ces ajustements financiers. De plus, l'AMS a réussi à sécuriser des indemnités de session pour les réunions des conseils municipaux, mettant ainsi fin à une injustice où seuls les conseillers départementaux en bénéficiaient.



En ce qui concerne la sécurité des maires, une procédure d'arrestation claire a été mise en place. Désormais, toute arrestation d'un maire devra suivre un processus spécifique, impliquant une notification préalable aux ministres de l'Intérieur et des Collectivités territoriales. Cela vise à garantir une procédure juste et adéquate, reconnaissant le double rôle du maire en tant que représentant des populations et de l'État.



Oumar Ba a également mis en lumière l'importance accordée à la reconnaissance du maire dans le protocole d'État et l'obtention de certains avantages spécifiques au sein de la catégorie 1 des agents publics, autrefois non explicitement attribués aux maires.



Enfin, l'AMS a établi des modalités pour permettre aux maires d'acquérir des véhicules de fonction et a formulé des demandes pour faciliter les déplacements, notamment l'obtention de documents de voyage tels que des passeports de service.



Pour Oumar Ba, ces avancées représentent « un approfondissement naturel de l’Acte 3 de la décentralisation », rapporte l’APS.