Indépendance de la justice: la société civile et la presse s'impliquent

La société civile et la presse se sont impliquées dans le combat pour l'indépendance de la justice au Sénégal. A ce effet, une structure appelée Plateforme des acteurs de la société civile pour l'indépendance de la justice (Pascij), a été mise sur pied grâce au Forum du justiciable et la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, entre autres.



"C'est l'engagement collectif et individuel des magistrats, mais également par celui les citoyens que nous pourrons faire avancer la cause de la justice", a précisé Souleymane Téliko, soulignant que l'indépendance de la justice "c'est une garantie de bonne justice et de protection des libertés pour les citoyens".



Pour expliquer l'implication de la société civile et de la presse, Me Assane Dioma Ndiaye soutient qu'il est "impératif de ne plus laisser les magistrats seuls au charbon", d'où cette union des forces, surtout avec la presse qui "va servir de relais".