Industrie : le Groupe SENEGINDIA lance MAVAMAR Industries, un géant de 60 milliards pour la souveraineté alimentaire

Le Groupe SENEGINDIA​ a procéder à l’inauguration officielle de la raffinerie MAVAMAR Industries SA, ce mardi, à Sendou dans le département de Rufisque (banlieue dakarois). Ce complexe agro-industriel de pointe ambitionne de transformer durablement le secteur des huiles alimentaires et de réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations.



​C’est dans une atmosphère de solennité que Souleymane Ndoye, Directeur général de MAVAMAR Industries, a présenté ce qui s’annonce comme un pilier de l’économie nationale. Avec un investissement de plus de 60 milliards de francs CFA, cette nouvelle raffinerie n'est que la première pièce d'un puzzle bien plus vaste, un hub industriel de 276 hectares capable d'accueillir jusqu'à 450 entreprises.



​Un outil de production massif et moderne



​Le complexe de MAVAMAR Industries ne se contente pas de raffiner. Il intègre une chaîne de valeur complète : « Une capacité de 600 tonnes par jour pour une production annuelle de 160 000 tonnes d’huile. Fabrication de bouteilles, bidons et capsules sur place. Un projet de pipeline relié au port minéralier de Bargny pour réduire les coûts de transport et garantir des prix compétitifs aux consommateurs.



​« Notre modèle vise à réduire significativement les importations de produits finis et à renforcer la création de valeur ajoutée sur le territoire national », a martelé Souleymane Ndoye.



​Vers la reconquête de l'arachide et de l'huile de palme



À travers sa filiale SWAMI Agri, le groupe travaille déjà avec l’ISRA sur la multiplication de semences d’arachide certifiées. L'objectif est de faire de la transformation de l’arachide en huile et tourteaux le cœur de métier de l'usine dès cette année.



​Par ailleurs, un projet de 300 milliards de FCFA dédié au palmier à huile est en cours de structuration. Il prévoit la mise en valeur de 55 000 hectares dans les zones Sud et Sud-Ouest (Kolda, Ziguinchor) pour collecter et raffiner l’huile de palme locale, le célèbre « Diwu Tirr ».



​Un impact social et économique majeur



L'usine inaugurée génère déjà 450 emplois directs et 200 emplois indirects. À terme, l’ensemble de la zone industrielle devrait créer entre 22 000 et 24 000 emplois, offrant ainsi une perspective concrète à la jeunesse sénégalaise.



​Tout en saluant l'appui crucial de ses partenaires financiers (BSIC, Banque Islamique du Sénégal, Coris Bank et BNDE), le Directeur général a lancé un appel direct à l'État stratège. ​Pour M. Ndoye, la réussite de cette industrialisation repose sur une protection du marché local. « Nous sollicitons l’appui de l’État afin de garantir des conditions de concurrence équitables face aux importations massives d’huiles raffinées », a-t-il dit.



