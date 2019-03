Industries extractives : les femmes ne représentent que 25% des effectifs

«Des études menées en partenariat avec la Banque mondiale et l’ITIE (Initiative pour la transparence dans les industries extractives), montrent qu’au Sénégal, moins de 25% de femmes travaillent actuellement au niveau des industries extractives». C'est la révélation de Demba Seydi qui participait à un panel dont le thème portait sur : «Les femmes au cœur des mines et des industries extractives : quels impacts au quotidien».



Le panel organisé en cette journée du 8 mars pour célébrer la femme a démontré selon les participants, la stigmatisation dont sont encore victimes les femmes dans certains domaines.



Et, ajoutent-ils, le secteur des mines en fait partie puisque jusqu'à présent, la présence des femme ne serait pas bien vue, d'autant plus que ce travail est traditionnellement dédié aux hommes. Ce qui ne devrait plus être le cas avec la loi sur la parité votée et promulguée sous le régime du Président Abdoulaye Wade.



Selon eux, la donne doit changer car les femmes ont démontré qu'elles peuvent briller dans n'importe quel secteur aussi bien que les hommes.