Inédit ! Le Sénégal n'a enregistré aucun cas positif au Covid-19 ce mercredi

C'est inédit ! Le Sénégal enregistre pour la première fois, depuis le début de la pandémie du coronavirus, le 2 mars 2020, Zéro cas positif de Covid-19. Ceci sur les 1302 échantillons effectués.



Le ministre de la Santé et de l'Action sociale qui a fait le point quotidien de la maladie à Covid-19, a malheureusement annoncé un (1) cas de décès ce mercredi 20 octobre 2021.



2 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 5 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.



A ce jour, 73 875 cas ont été déclarés positifs depuis le 02 mars 2020, dont 71 985 guéris, 1 873 décédés, et donc 16 patients encore sous traitement.



Par ailleurs, 1.281.047 de personnes ont au moins reçu une dose du vaccin anti Covid-19 au Sénégal depuis le début de la campagne de vaccination.