Influences russes en Afrique : Madagascar, l’élection présidentielle de 2018 infiltrée

« Je ne savais pas qui les envoyait, mais ce que je savais, c'est que c’étaient des Russes et qu’ils venaient ici pour me soutenir ! Donc moi, je n’ai pas cherché midi à 14h ». Pasteur Mailhol est l’un des premiers candidats de l’élection présidentielle malgache de 2018 à reconnaître, face à la journaliste d’investigation Gaëlle Borgia, avoir bénéficié de l’aide des Russes.



Dans son documentaire intitulé Madagascar, la Russie aurait-elle manipulé la présidentielle ?, la journaliste franco-malgache révèle la manière dont les hommes de Wagner s’y sont pris pour influencer le scrutin. « Durant notre enquête, on a pu identifier une demi-douzaine de candidats à la présidentielle malgache qui ont été approchés par des Russes. Ces derniers se présentaient comme des stratèges électoraux. Ils disaient avoir une expérience dans des élections en Afrique », raconte Gaëlle Borgia.



Très vite, les dizaines de Russes entrés sur le territoire grâce à un visa touristique, proposent une aide logistique et financière. Omer Beriziky, ancien Premier ministre et candidat à l’élection, relate dans le documentaire, les échanges initiaux qu’il a eus avec ses interlocuteurs : « Ils m’ont demandé si j'étais prêt à ouvrir la diplomatie malgache vers d’autres horizons. J’ai dit bien évidemment ! Et ils m’ont dit : on va vous aider. Question de Gaëlle Borgia : Et votre budget arrêté avec les Russes s’élevait à combien à peu près ? Réponse : Un peu moins de 2 millions de dollars ».



« Les Russes promettaient de grosses sommes »

« Ce que l’on sait, précise la journaliste d’investigation, c’est que pour cette ingérence électorale à Madagascar, les Russes promettaient de grosses sommes. Des promesses qu’ils n’ont pas toujours honorées. Ils avaient un gros budget pour imprimer un journal gratuit diffusé en dehors de la capitale où étaient publiés des articles en faveur des candidats qu’ils soutenaient. Et ça, c'étaient des milliers d’impressions hebdomadaires ».



Progressivement, les généreux financeurs intègrent les équipes de leurs différents poulains.



Au cœur des états-majors de campagne

« Petit à petit, ils sont même devenus des cadres de campagne électorale malgache. Et selon les témoignages qu’on a eus, les membres des équipes électorales malgaches ont fini par être sous leurs ordres », précise la journaliste



Extrait du documentaire : « C’était comme si c'étaient eux qui décidaient ce que nous devions faire et on devait s’exécuter. J’avais l’impression que nous étions plus des prestataires plutôt que l’équipe de campagne du candidat ». Quant à la contrepartie, les négociateurs sont clairs sur celle-ci : « Si un des candidats se retrouvait au second tour, eh bien les perdants soutenus par les Russes devraient soutenir ce candidat vainqueur. »



« On sait que les Russes l’ont approché au moment du second tour – ils ont d’ailleurs changé leur fusil d’épaule puisque au départ, ils pensaient plutôt soutenir le président sortant Hery Rajaonarimampianina –, on sait qu’après son élection, des Russes ont rencontré les ministres du gouvernement malgache, de manière secrète. Mais aujourd’hui, c’est difficile de prouver qu’Andry Rajoelina a eu une aide russe pour parvenir à gagner l’élection présidentielle », explique Gaëlle Borgia.



Quant aux prochaines élections prévues en fin d’année, des sources viennent de nous informer que plusieurs membres chargés de l’ingérence électorale sont en train de quitter l’Île. La fin d’une stratégie russe en terre malagasy ? Ou le début d’un nouveau chapitre ?