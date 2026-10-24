Guédiawaye : une bagarre entre deux adolescents dégénère en agression aux tessons de bouteille

À Wakhinane-Nimzatt, dans le département de Guédiawaye (Dakar), une altercation entre deux adolescents a failli virer au drame. Dans son édition du samedi 24 octobre, L’Observateur révèle que les faits se sont produits le 19 octobre 2026, aux environs de 19 heures. Une bagarre entre M. T. Mbengue, mécanicien âgé de 14 ans, et son ami B. Diagne, du même âge, a dégénéré en une violente expédition aux tessons de bouteille.



D’après les déclarations recueillies au cours de l’enquête par le charretier B. Mbengue, qui a maîtrisé puis conduit l’un des protagonistes, M. T. Mbengue, au poste de police de Wakhinane-Nimzatt, c’est B. Diagne qui aurait dégainé le premier. Lors de la dispute, il aurait utilisé un tesson de bouteille pour frapper le mécanicien à la tête et au thorax. Cette agression aurait déclenché une riposte tout aussi violente.



Toujours selon L’Observateur, entendu par les enquêteurs sur les circonstances de la confrontation, M. T. Mbengue a soutenu que son antagoniste avait sorti le tesson de bouteille avant de s’en prendre à lui. Face à cette attaque, il affirme avoir réussi à lui arracher l’objet tranchant des mains, avant de lui asséner à son tour de nombreux coups sur le corps.



En quelques instants, la querelle entre les deux adolescents s’est transformée en une confrontation d’une rare violence, laissant les deux protagonistes avec des blessures apparentes. L’état de B. Diagne a nécessité une prise en charge médicale urgente. Le jeune garçon a été évacué à l’hôpital Roi Baudouin, où il a été admis aux urgences avant de subir une intervention chirurgicale.



À l’issue de sa garde à vue, M. T. Mbengue a été déféré au parquet du tribunal de Pikine-Guédiawaye pour violences et voies de fait ayant occasionné des blessures apparentes, alors que la victime se trouve encore à l’hôpital.