Accident sur l’autoroute à Diamniadio : un camion renversé, embouteillage de plus de 4 km dans les deux sens

Un accident impliquant un camion s’est produit ce samedi 24 octobre 2026, aux environs de 15 heures, sur l’autoroute à hauteur de Diamniadio, dans le sens AIBD-Dakar.



Selon les premières informations, le camion s’est renversé, perturbant la circulation dans les deux sens.



Dans un message d’alerte, l’Autoroute de l’Avenir signale un embouteillage de plus de 4 kilomètres entre Diamniadio et Rufisque, dans le sens Dakar-AIBD.



Les équipes d’intervention sont actuellement sur place pour prendre en charge la situation. Les usagers sont invités à la prudence et à prévoir des ralentissements dans la zone.