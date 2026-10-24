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Accident sur l’autoroute à Diamniadio : un camion renversé, embouteillage de plus de 4 km dans les deux sens



Accident sur l’autoroute à Diamniadio : un camion renversé, embouteillage de plus de 4 km dans les deux sens
Un accident impliquant un camion s’est produit ce samedi 24 octobre 2026, aux environs de 15 heures, sur l’autoroute à hauteur de Diamniadio, dans le sens AIBD-Dakar.

Selon les premières informations, le camion s’est renversé, perturbant la circulation dans les deux sens.

Dans un message d’alerte, l’Autoroute de l’Avenir signale un embouteillage de plus de 4 kilomètres entre Diamniadio et Rufisque, dans le sens Dakar-AIBD.

Les équipes d’intervention sont actuellement sur place pour prendre en charge la situation. Les usagers sont invités à la prudence et à prévoir des ralentissements dans la zone.
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Moussa Ndongo

Samedi 24 Octobre 2026 - 17:56


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