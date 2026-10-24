Accident sur l’autoroute à Diamniadio : un camion renversé, embouteillage de plus de 4 km dans les deux sens

Un accident impliquant un camion s’est produit ce samedi 24 octobre 2026, aux environs de 15 heures, sur l’autoroute à hauteur de Diamniadio, dans le sens AIBD-Dakar.
Selon les premières informations, le camion s’est renversé, perturbant la circulation dans les deux sens.
Dans un message d’alerte, l’Autoroute de l’Avenir signale un embouteillage de plus de 4 kilomètres entre Diamniadio et Rufisque, dans le sens Dakar-AIBD.
Les équipes d’intervention sont actuellement sur place pour prendre en charge la situation. Les usagers sont invités à la prudence et à prévoir des ralentissements dans la zone.
Selon les premières informations, le camion s’est renversé, perturbant la circulation dans les deux sens.
Dans un message d’alerte, l’Autoroute de l’Avenir signale un embouteillage de plus de 4 kilomètres entre Diamniadio et Rufisque, dans le sens Dakar-AIBD.
Les équipes d’intervention sont actuellement sur place pour prendre en charge la situation. Les usagers sont invités à la prudence et à prévoir des ralentissements dans la zone.
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