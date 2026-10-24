Premier League : Arsenal surclasse Everton et rejoint Man City en tête, deuxième succès pour Fulham

Arsenal a parfaitement réagi après son match nul face au Bayern Munich (2-2) en Ligue des Champions. De retour à l’Emirates Stadium, les Gunners ont pris les devants dès la 7e minute grâce à Ezri Konsa, à la conclusion d’une action sur corner.



Pour cette rencontre face à Everton, Mikel Arteta avait notamment choisi de titulariser Viktor Gyökeres en pointe et Eberechi Eze sur le côté gauche, tandis que Noni Madueke occupait le flanc droit après la blessure de Bukayo Saka contre le Bayern.



De son côté, malgré un début de saison intéressant, le Français Thierno Barry n’a pas réussi à faire la différence face à la solidité londonienne. Gabriel Magalhães a ensuite doublé la mise à la 68e minute sur un centre de Ben White, permettant à Arsenal de prendre deux buts d’avance. Avec la défaite de Manchester City face à Aston Villa (2-1) ce samedi, les hommes d’Arteta rejoignent les Citizens avec 21 points après huit journées.



Dans l’autre rencontre, Fulham a décroché une victoire précieuse sur la pelouse de Coventry (0-1), au terme d’un match longtemps indécis. Alors que les deux équipes peinaient à se départager, Oscar Bobb, titularisé sur l’aile droite de l’attaque londonienne, a fait basculer la rencontre en inscrivant l’unique but à la 80e minute. Un succès important pour les hommes d’Álvaro Arbeloa, qui réalisent une belle opération au classement en remontant à la 12e place.



La situation est en revanche bien plus préoccupante pour Coventry : battu à domicile, le club entraîné par Frank Lampard glisse à la 19e position et s’enfonce dans la zone rouge.





Avec Footmercato