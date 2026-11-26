Abdou Nguer dort désormais en prison. La Division spéciale de cybersécurité (DSC) a présenté le chroniqueur au procureur de la République de Dakar ce mercredi. Le magistrat a ordonné son placement sous mandat de dépôt.



Selon les informations de Seneweb, la justice reproche au chroniqueur la publication de plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux. Dans ces enregistrements, Abdou Nguer lance des injures contre le journaliste Madiambal Diagne.



L'affaire connaîtra bientôt son épilogue devant la justice. Le tribunal des flagrants délits de Dakar jugera Abdou Nguer le 3 décembre 2026. Le chroniqueur répondra des faits d' « injures et de discours contraires aux bonnes mœurs ».