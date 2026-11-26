Suite et pas fin de l’affaire di, Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko. Le tribunal de grande instance hors classe de Dakar a examiné, mercredi, 24 novembre 2026 le dossier portant sur une villa située à la Cité Keur Gorgui. Le premier juge de la troisième chambre civile qui a dirigé l'audience, rendra sa décision finale le 9 décembre 2026.



Mame Mbaye Niang a demandé à la justice l'annulation du transfert de propriété de cette maison. L'ancien ministre affirme que cette opération est frauduleuse, selon les informations de Seneweb qui donne l’information.



Cette affaire fait suite à un autre procès célèbre entre les deux hommes. En janvier 2024, la justice avait condamné définitivement Ousmane Sonko pour diffamation et injures publiques contre Mame Mbaye Niang. Il avait reçu une peine de six mois de prison avec sursis. Il devait aussi payer 200 millions de FCFA de dommages et intérêts à l'ancien ministre.