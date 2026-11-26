Le juge des référés du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar ordonne l’expulsion de Seynabou Ndiaye du lot n°12 de Sud-Foire, une parcelle de 1 000 m² qu’elle dit occuper depuis 2004. La décision ordonne également l’expulsion de ses biens et de tous occupants de son chef, ainsi que la démolition des constructions aux frais de la défenderesse. La juridiction statue en référé civil et en premier ressort. Elle constate que Seynabou Ndiaye occupe « sans droit ni titre » le lot n°12, « objet du titre foncier n°1677/NGA, sis à Sud Foire, appartenant à la Fondation Cheikh Abdoul Aziz Sy ». La défense annonce son intention de faire appel.



Le dossier comporte plusieurs pièces administratives sur la période 2004-2010. En mai 2004, la Commune d’arrondissement de Grand-Yoff encaisse 70 000 FCFA au nom de Seynabou Ndiaye. Des quittances de 50 000 à 200 000 FCFA suivent jusqu’à fin 2010 au moins, avec la mention « ODP » pour occupation du domaine public sur la dernière. Seynabou Ndiaye produit aussi une autorisation municipale n°05/344 du 1er décembre 2005, avec la signature du maire de Grand-Yoff de l’époque, Mamour Gueye, ainsi qu’une seconde autorisation de 2007.



Parallèlement, le 2 juin 2005, la Commission de contrôle des opérations domaniales (CCOD) émet un avis sur un bail au profit de la Fondation Cheikh Abdoul Aziz Sy. Le gouverneur Mamadou Sall, le chef du bureau des Domaines Vincent-Max Bidi et le président de la Fondation El Hadji Malick Sy signent ce bail le 2 décembre 2008, avant son approbation en mars 2010. Ce contrat porte sur un « terrain urbain » de 1 000 m² « à distraire du TF 5.110/DG » pour trente ans, moyennant un loyer annuel de 5 000 FCFA et l’obligation d’y construire un institut islamique dans un délai de deux ans.



En 2023, Seynabou Ndiaye dépose une nouvelle demande de régularisation de son occupation. La même année, un état foncier du 2 mai 2023, au nom du mandataire de la Fondation Cheikh Tidiane Diouf, établit le report du TF 5.110/DG, puis 6.630/DG, sous le n°1.675/NGA, propriété de l’État avec un droit au bail au profit de la Fondation. Une procédure pénale pour occupation illégale s’ouvre contre Seynabou Ndiaye sur la base du TF 1675/NGA. Selon ses déclarations et celles de sa famille, elle passe dix jours en détention après son refus de signer un désistement de ses démarches.



Le 19 janvier 2024, le tribunal prononce sa relaxe. Selon sa défense, la juridiction constate la situation du lot sur le TF 1677/NGA, propriété de l’État. Quinze jours plus tôt, le 4 janvier 2024, un courrier du Cadastre indique que le lotissement se trouve à cheval sur les TF 1675 et 1677, et que le lot 12 dépend du TF 1677/NGA.



Le 21 novembre 2024, un rapport des Domaines, avec la signature d’Abdou Gningue à la demande de Cheikh Tidiane Diouf, qualifie la référence initiale d’« erreur matérielle ». Le 24 septembre 2024, un courrier de la mairie affirme l’absence d’autorisation municipale pour Seynabou Ndiaye sur le site, malgré l’acte de 2005 de l’ancien maire. Le 19 août 2025, la CCOD rend un avis favorable à un avenant (affaire n°196). Le gouverneur Ousmane Kane, le chef du bureau des Domaines El Hadji Samba Ba et El Hadji Malick Sy signent cet avenant le 5 novembre 2025, avant son approbation par délégation par le directeur de cabinet du ministère des Finances et du Budget, Bassirou Sarr. Le document rattache le bail au TF 1677/NGA, sous la description d’un « terrain urbain nu », « propriété exclusive de l’État ».



L’enregistrement de l’avenant intervient le 22 juin 2026. Dix jours plus tard, le 2 juillet 2026, un état foncier du bureau des Parcelles Assainies, avec la signature du conservateur Sada Timera, présente le TF 1677/NGA, d’une contenance de 1 000 m², avec la mention « Propriétaire : Fondation Cheikh Abdoul Aziz Sy ». La Fondation saisit ensuite le juge des référés (rôle n°702/2026). Après plusieurs renvois entre le 28 septembre et le 26 octobre 2026, l’ordonnance d’expulsion retient cette mention de propriété, sans astreinte ni exécution sur minute.