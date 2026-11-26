Les Lions du Beach Soccer ont reçu le drapeau national des mains de Bakary Sarr, Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, Porte- Parole du Gouvernement. Les champions d’Afrique sont désormais tournés vers la défense de leur titre.
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