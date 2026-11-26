Un grave incident a secoué la commune rurale d’Oulampane, située dans le département de Bignona. Selon des informations rapportées par Seneweb, l'édile de la localité, Sagar Coly, a été victime d’une violente agression perpétrée par sa propre épouse alors qu'il dormait.
Les faits se sont déroulés au domicile conjugal. Profitant du profond sommeil de son mari, la mise en cause l’a aspergé d’un liquide inflammable avant d'allumer un feu. L’incendie, qui s’est rapidement propagé, a également causé d’importants dégâts matériels sur les lieux. Souffrant de graves brûlures, le maire a été pris en charge et évacué d’urgence vers le centre de santé de Bignona pour y recevoir des soins intensifs.
Aussitôt son acte commis, l'épouse a tenté de prendre la fuite en mettant le cap sur la frontière gambienne. Sa cavale aura toutefois été de courte durée : les forces de l'ordre sont parvenues à l'intercepter avant qu'elle ne quitte le territoire. Elle a ensuite été conduite à la brigade de gendarmerie de Bounkiling, saisie de l'enquête, afin d'être entendue sur les mobiles et les circonstances exactes de ce drame.
Les faits se sont déroulés au domicile conjugal. Profitant du profond sommeil de son mari, la mise en cause l’a aspergé d’un liquide inflammable avant d'allumer un feu. L’incendie, qui s’est rapidement propagé, a également causé d’importants dégâts matériels sur les lieux. Souffrant de graves brûlures, le maire a été pris en charge et évacué d’urgence vers le centre de santé de Bignona pour y recevoir des soins intensifs.
Aussitôt son acte commis, l'épouse a tenté de prendre la fuite en mettant le cap sur la frontière gambienne. Sa cavale aura toutefois été de courte durée : les forces de l'ordre sont parvenues à l'intercepter avant qu'elle ne quitte le territoire. Elle a ensuite été conduite à la brigade de gendarmerie de Bounkiling, saisie de l'enquête, afin d'être entendue sur les mobiles et les circonstances exactes de ce drame.
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