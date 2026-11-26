Le Premier ministre Ousmane Sonko annonce une prise de parole publique ce soir à 21 h. « Militantes et militants, sympathisantes et sympathisants, je vous donne rendez-vous ce soir à 21 h pour un message que je souhaite vous adresser », déclare le responsable politique dans un court message. Aucune précision ne filtre encore sur le contenu de cette adresse attendue par ses partisans.