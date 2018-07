Injures envers les confréries : Moustapha Diakhaté et Bass Fall arrêtés par la Dic

Les deux hommes qui insultaient les guides religieux de Touba et de Tivaouane ont été arrêtés. Moustapha Diakhaté, l’insulteur du khalife des tidjanes, Serigne Mbaye Sy, a été arrêté en début de soirée de ce lundi chez lui, à Mbacké, par la Direction des Investigations criminelles (DIC).



Présenté comme un maître coranique, Moustapha Diakhaté était activement recherché. Il avait posté une vidéo dans laquelle il proférait des injures à l’endroit de Serigne Mbaye Sy Mansour. Le procureur de la République avait ordonné son arrestation pour injure à un ministre de culte.



Selon les sources de Pressafrik, il va être déféré dès aujourd’hui, à Dakar.



Quant à Bass Fall, celui qui insultait les mourides et la famille de Serigne Touba sur un faux compte facebook, dans lequel il avait mis Serigne Bass Abdou Khadre comme photo de profil, il a été piégé par un homme qui s’est présenté sur un faux profil Facebook de femme la semaine dernière.

Faisant le déplacement chez la fille, muni de plusieurs paquets de préservatifs dans le but de passer des nuits torrides, il a été arrêté.