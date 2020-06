Injures et diffamation: Baba Tandian condamné à 3 mois de prison avec sursis

L’imprimeur avait été jugé en Correctionnelle pour «injures publiques et diffamation» après des propos désobligeants à l’endroit de Me Babacar Ndiaye, président de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSbb). Baba Tandian a été condamné ce mardi à trois mois de prison avec sursis et 50 000 Fcfa d’amende pour les délits sus mentionnés. Des dommages et intérêts n’ont pas été alloués au patron du basket-ball sénégalais, qui avait juste demandé le franc symbolique.



Toutefois, selon Le Témoin, Baba Tandian va faire appel de la décision rendue par le tribunal Correctionnel de Dakar. «Il n’y a pas une seule virgule de diffamation. Cette affaire est loin d’être terminée. Mon avocat va faire appel», a-t-il réagi.



Dans une interview publiée dans le journal L’AS, Baba Tandian avait déclaré que « Me Babacar Ndiaye porte la guigne au basket. » des « propos diffamatoires », selon le président de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSbb), qui avait porté l’affaire devant le tribunal correctionnel de Dakar.