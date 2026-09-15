Inondations à Dakar : Le bureau du médecin-chef et le secrétariat de l'hôpital Philippe Maguilen Senghor sous les eaux

Dans une vidéo, un responsable de l’établissement décrit l’ampleur des dégâts causés par les eaux de pluie. Le bureau du médecin-chef a notamment été envahi par les eaux.

« Les eaux ont envahi tout le bureau. Les chaises ont été mises sur les tables », explique-t-il, montrant l’état des lieux.

Le secrétariat général ainsi que plusieurs autres bureaux de l’hôpital ont également été touchés. Les eaux ont atteint le niveau des tables, rendant les espaces difficilement praticables.

Des patients évacués

La situation est également préoccupante dans les couloirs de l’établissement. « Les bureaux sont submergés par les eaux. Le couloir qui accueillait les patients est rempli d’eau. Ce qui a conduit à l’évacuation des patients », poursuit le responsable.

Selon lui, la situation est aggravée par une panne de la pompe destinée à évacuer les eaux. Celle-ci ne peut actuellement pas être utilisée.

Face à cette situation, le responsable de l’hôpital lance un appel à l’aide afin de permettre l’évacuation rapide des eaux et de rétablir des conditions normales de fonctionnement au sein de l’établissement.

Les fortes pluies enregistrées ce mardi 15 septembre 2026 à Dakar ont provoqué d’importantes perturbations dans plusieurs quartiers de la capitale. L’hôpital Philippe Maguilen Senghor de Yoff n’a pas été épargné par les pluies.